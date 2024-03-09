Esenler Belediyesi tarafından "Kadın Varsa Hayat Var" sergisi düzenlendi

Güncel

Esenler Belediyesi tarafından "Kadın Varsa Hayat Var" sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Deniz Kalaycı küratörlüğünde açılan sergi, fotoğraf sanatıyla ilgilenen kadınların objektifine yansıyan ve hayata bakış açılarını belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kadınların geleceğe şekil veren merhamet, sevgi ve şefkat sembolü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer kadın mutluysa aile mutludur, mahalle mutludur, şehir mutludur, ülke mutludur. Eğer kadının umudu varsa ülkenin de umudu vardır. İnsanlığın var oluşundan bugüne hayatımızın her alanında var olan çalışkan, üretken, fedakar kadınlarımıza imkan ve destek verilirse başaramayacağı bir şey yoktur. Biz Esener'de tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyor, ilçemizde yaşayan tüm kadınlarımıza her alanda destek veriyor ve çalışmalarımızı mutluluk üzerine inşa ediyoruz."

Sergi küratörü Deniz Kalaycı ise Türkiye'de ve dünyada amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkla ilgilenen birçok kadının bulunduğunu aktararak, "Kadın fotoğraf sanatçılarının görünürlüğünü arttırmak ve aradaki iletişimi kuvvetlendirmek için Esenler Belediyesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak, fotoğraf sanatı ile ilgilenen kadınlarımızı onore etmek, onların nezdinde kadınlarımızın kültürel ve sanatsal yaşamımıza sunduğu katkıyı ortaya çıkarmak istedik. Bu amaçla ülkemizden ve dünyadan 53 farklı kadın fotoğraf sanatçısının çektiği eserlerden oluşan bir fotoğraf sergisi hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 1 ay boyunca ziyarete açık olacak.