Esenler\'de 3 araç zincirleme kazada çarpıştı, sıkışan 1 kişi yaralandı

Esenler'de 3 araç zincirleme kazada çarpıştı, sıkışan 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de O3 Otoyolu'nun Topkapı istikametinde 2 otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi yaralandı; itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, 3 araçta maddi hasar oluştu.
Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine giden 2 otomobil ile hafif ticari araç, Esenler mevkisinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Çelik, aracında sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri, sıkışan sürücüyü çıkardı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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