Esenler'de cip park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı - Son Dakika
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Esenler'de cip park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı

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Esenler\'de cip park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı
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Esenler\'de cip park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı
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Esenler Atışalanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde kontrolden çıkan cip, park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 2 araca çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, cipin çarptığı aracın üzerinde asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Cipin aracın üzerinde asılı kaldığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Araçlarda hasar meydana gelirken, kazanın ardından yaşananları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenler'de cip park halindeki 2 araca çarparak bir aracın üzerinde asılı kaldı - Son Dakika
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