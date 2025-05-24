Esenler'de Dolandırıcılık: 3.5 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika
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Esenler'de Dolandırıcılık: 3.5 Milyon Lira Çalındı

Esenler\'de Dolandırıcılık: 3.5 Milyon Lira Çalındı
24.05.2025 11:39
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Polis taklidi yaparak Moldova uyruklu N.E.'den 3.5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.

ESENLER'de telefonla aradığı Moldova uyruklu N.E.'ye (27) kendisini polis olarak tanıtarak 3 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler'de 20 Mayıs Salı günü N.E., polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu. Mağdur N.E. şikayet dilekçesinde bir kişinin telefonla arayarak polis olduğunu söylediğini belirtti. Arayan kişinin adının bir terör operasyonuna karıştığını, banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek, tüm para ve ziynet eşyalarını operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesini istediğini belirtti. Arayan kişiye inandığını söyleyen N.E. yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ziynet eşyasını bir torbaya koyarak, oturduğu sokağa gelen bir kişiye teslim ettiğini anlattı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis paraları ve ziynet eşyalarını almaya gelen şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli A.M. (26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli A.M. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Dolandırıcılık: 3.5 Milyon Lira Çalındı - Son Dakika

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