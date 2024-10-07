Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti - Son Dakika
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Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul\'da çekilen görüntü pes dedirtti

19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin yankıları sürerken Esenler'de bir kişi, ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

07.10.2024 16:59
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İstanbul Esenler'de bir kişi, ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetti. Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen sevgili ve ailesi bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi O-3 otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetmeye başladı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen saldırganlar darbetmeye devam etti. Kısa süre sonra kadını 41 AOJ 723 plakalı otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darbetmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 KADIN VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ

Önceki gün, 19 yaşındaki Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katledip surlardan atlayarak intihar etmesinin yankıları sürerken gelen bu görüntüler pes dedirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti - Son Dakika

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