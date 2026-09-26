Esenler'de kentsel dönüşümde boşaltılan binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdü

Esenler'de kentsel dönüşümde boşaltılan binanın çatısındaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; itfaiye yangını kısa sürede söndürdü, inceleme başlatıldı.
Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi 1133. Sokak'ta bulunan 4 katlı boş binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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