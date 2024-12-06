Esenler'de Kıraathane İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenler'de Kıraathane İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Esenler\'de Kıraathane İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Esenler'de İhsan Zekioğlu isimli kıraathane işletmecisi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde saldırganın kaçışı ve bir vatandaşın saldırganı yakalamaya çalışması yer aldı.

06.12.2024 13:40  Güncelleme: 14:07
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Esenler'de kıraathane işletmecisi İhsan Zekioğlu (62), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın elinde silah ile kaçışı ve çevredeki bir vatandaşın sopa ile saldırganı yakalamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuna Mahallesi 277 Sokakta bulunan bir kıraathanede dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kıraathaneye gelerek iş yeri sahibi İhsan Zekioğlu'na silah ile ateş etti. Saldırının ardından şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken Zekioğlu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kıraathane sahibini ambulans ile hastaneye götürdü. İhsan Zekioğlu hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kıraathane ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI SONRASI KAMERADA

Saldırı sonrası bir kişinin elinde silahla koşarak olay yerinden kaçması ve çevrede bulunan bir kişinin saldırganı sopa ile kovalaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anında kıraathanede olan bir kişi, "Ben içerideydim, çocuk ateş etti, çekti gitti. Bir anlık bir şeydi. Saldırı sonrası yerdeydi, yaşıyordu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Kıraathane İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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