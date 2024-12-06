Esenler\'de Kıraathane İşletmecisi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Esenler'de kıraathane işletmecisi İhsan Zekioğlu (62), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın elinde silah ile kaçışı ve çevredeki bir vatandaşın sopa ile saldırganı yakalamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuna Mahallesi 277 Sokakta bulunan bir kıraathanede dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kıraathaneye gelerek iş yeri sahibi İhsan Zekioğlu'na silah ile ateş etti. Saldırının ardından şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken Zekioğlu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kıraathane sahibini ambulans ile hastaneye götürdü. İhsan Zekioğlu hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kıraathane ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI SONRASI KAMERADA

Saldırı sonrası bir kişinin elinde silahla koşarak olay yerinden kaçması ve çevrede bulunan bir kişinin saldırganı sopa ile kovalaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anında kıraathanede olan bir kişi, "Ben içerideydim, çocuk ateş etti, çekti gitti. Bir anlık bir şeydi. Saldırı sonrası yerdeydi, yaşıyordu" dedi.