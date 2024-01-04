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Esenler'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Esenler'de çaldıkları otomobillerin plakalarını değiştirerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra plakalarını değiştirdiklerini ve bu araçları hırsızlık için kullandıklarını tespit etti. Şüphelilerin, benzini biten otomobilleri bırakarak başka araçlar çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Esenler\'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
04.01.2024 - 10:26,
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Esenler'de, çaldıkları otomobillerin plakalarını değiştirerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 16-28 Aralık'ta ilçede 6 otomobil ve 6 plaka hırsızlığı yapıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra plakalarını değiştirdikleri, bu araçları hırsızlık için kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, benzini biten otomobilleri ise bırakarak başka araçlar çaldıkları belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri D.K. (23), D.G. (34), Y.S. (24) ve F.T'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalıştılar

Şüphelilerin bir otomobili çaldıktan sonra patlayan lastiğini değiştirmeye çalışması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, lastiği değiştiremeyen şüphelilerin otomobili bırakarak olay yerinden ayrılması da yer aldı.

Kaynak: AA
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