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Esenler'de saplantılı sevgili tarafından öldürülen genç kızın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Esenler'de saplantılı sevgili tarafından öldürülen genç kızın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın saplantılı sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Karakoyun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Mesut Gezer ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezası aldı.

12.12.2023 - 17:52,
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ESENLER'de, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın kendisine saplantılı olan Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında öldürülmesine ilişkin davada kakar çıktı. Mahkeme, Karakoyun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Karakoyun getirilirken tutuksuz sanık Mesut Gezer, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SANIK KIZINA SARILABİLİYOR AMA BEN KIZIMIN SADECE TOPRAĞINA SARILABİLİYORUM

Ümit Karakoyun tarafından öldürülen Asiye Nur Atalay'ın ablası Selen Atalay duruşmada, Dün annemin doğum günüydü. Biz normalde kardeşimle hediye alıp anneme sürpriz yapardık. Kardeşimin eksikliğini her geçen gün daha fazla hissediyorum. Buna sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum dedi.

Anne Rahşan Atalay ise gözyaşları içerisinde, Sanık Mesut Gezer kızı olduğunu söylüyor. Benim de kızım vardı. O kızına sarılıyor ama ben gidip kızımın sadece toprağına sarılabiliyorum. İki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum diye konuştu.

İSTEMEYEREK VURDUM

Ümit Karakoyun savunmasında pişman olduğunu belirterek, Yaptıklarımdan utanç duyuyorum. İstemeyerek vurdum. Asiye yüzüme tükürmeseydi, Mesut bana silah vermeseydi bunlar olmayacaktı. Benim de bir kız kardeşim var ifadelerini kullandı.

Olayla hiçbir bağlantısının olmadığını söyleyen Mesut Gezer ise, Silahı ben vermedim. Maktulün ailesini de tanımıyorum. Beraatimi istiyorum dedi.

Mahkeme Ümit Karakoyun'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına karar verirken Mesut Gezer'in 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmedildi. Gezer'in hüküm ile birlikte tutuklanmasına da karar verilirken 2 sanığa ayrıca 'Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma' suçundan da ayrı ayrı 2 yıl hapis cezası ve bin 200 TL para cezası verildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Asiye Nur Atalay'ın ablası Selen Atalay, Kardeşim bundan sonra benim yanımda hiç olamayacak. Sanıklar en ağır cezayı alsınlar diye biz mücadelemize devam edeceğiz. Çıkan karardan memnun değiliz. Ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Bizler gibi kimse bu duruma gelmesin dedi. Anne Rahşan Atalay da benzer ifadeleri kullanarak kızının hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Esenler\'de saplantılı sevgili tarafından öldürülen genç kızın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: DHA
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Mahkeme, Savunma, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de saplantılı sevgili tarafından öldürülen genç kızın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de saplantılı sevgili tarafından öldürülen genç kızın katili müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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