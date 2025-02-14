Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi

Esenler\'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi

Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören gerçekleştirildi.

14.02.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri için tören gerçekleştirildi.

Bağcılar İtfaiye Grubu'ndaki törene, şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın annesi Aynur, babası Kazım, kardeşi Esmanur Sayın'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun ve çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, Sayın'ın itfaiye teşkilatında bulunan genç bir arkadaşları olduğunu ve itfaiye çalışanlarının yaptığı işin dünyada çok özel bir yere konumlandırılması gerektiğini söyledi.

Bu mesleğin tercih edilmesinin bile çok büyük bir cesaret ışığı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu cesur kardeşimiz gibi binlerce yol arkadaşımız, itfaiye teşkilatında insanlarımızın canını kurtarmak için canı pahasına mücadele veren çok özel insanlar. Ne yazık ki bu mücadeleyi verirken bu güçlü karakteriyle insanların yaşamlarını kurtarmak için mücadele verirken, Furkan Sayın kardeşimizin şehit olduğu haberini aldık." ifadelerini kullandı.

Görevleri sırasında hayatını kaybeden tüm itfaiye çalışanlarına ve Sayın'a rahmet dileyen İmamoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Törenin ardından Sayın'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Esenler Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen Furkan Sayın ağır yaralanmıştı.

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, Esenler, İtfaiye, Güncel, Tören, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de şehit düşen itfaiye eri için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.