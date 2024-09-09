Esenler\'de Bıçaklı Kavga: İki Kişi Kaçtı

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ESENLER'de iddiaya göre sokak ortasında bağırarak etrafa zarar veren iki kişiye mahalle sakini bıçakla saldırdı. Kısa süren bıçaklı kavgada etrafa zarar veren ikili olay yerinden kaçtı.

Olay, 6 Eylül Cuma gece saatlerinde Nine Hatun Mahallesi Ayazma Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde sokakta bağırarak yürüyen iki kişi çevredeki çöp konteyneri ve araçlara zarar verdi. Duruma tepki gösteren mahalleli ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağını çıkaran bir mahalle sakini gürültü çıkaranlardan birine saldırdı. Bıçaklı saldırgan yere düşürdüğü kişiyi defalarca bıçaklamaya çalıştı. Bir süre devam eden kavgada şans eseri kimse yaralanmazken, etrafa zarar veren 2 kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.