Esenler'de Taksi Kazası Güvenlik Kamerasında

Esenler'de taksinin çarptığı park halindeki otomobilin, arkasında bulunan aracın üzerine çıkması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, rampa yolda kontrolsüzce ilerleyen taksinin sokakta park halindeki otomobile çarpması yer alıyor.
Kayıtta, çarpmanın etkisiyle otomobilin de yanındaki aracın üzerine çıktığı görülüyor.
Olay
Oruçreis Mahallesi 614 Sokak'ta seyir halinde bulunan 34 TDC 59 plakalı taksi, park halindeki otomobile çarpmış, çarpmanın etkisiyle otomobil, başka bir otomobilin üzerine çıkmıştı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluşmuş, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.
