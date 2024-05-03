Esenler'de 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedinin saldırıları sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika
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Esenler'de 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedinin saldırıları sosyal medyada ilgi gördü

Esenler\'de \'Yedi Bela Hüsnü\' lakaplı kedinin saldırıları sosyal medyada ilgi gördü

Esenler'de, yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada ilgi gören 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kediyi mahalle esnafı anlattı. Kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Esnaf tarafından sahiplenilen kedinin köpeklere karşı saldırganlığı olduğu belirtiliyor.

03.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Esenler'de, yoldan geçen köpeklere ve insanlara saldırmasıyla sosyal medyada ilgi gören "Yedi Bela Hüsnü" lakaplı kediyi mahalle esnafı anlattı.

Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, esnafın beslediği kedinin kaldırımdan geçenlere pusu kurup saldırdığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Petshop mağazası işleten Emre Özkan, AA muhabirine, kedinin geçen hafta işyerinin önüne geldiğini söyledi.

Kedinin yoldan geçen köpeklere saldırmasının, daha önce köpeklerle yaşadığı bir olaydan kaynaklanabileceğini belirten Özkan, "Sürekli köpeklere saldırıyor. İnsanlar araya girdiği için nasibini alıyor. Biz Hüsnü'yü esnaf olarak sahiplendik. Adını 'Yedi Bela Hüsnü" koyduk. Normalde evcil bir kedi ama dışarı atmışlar. Daha önce kısırlaştırmışlar." dedi.

"Kediyi gören herkes gelip seviyor"

Kedinin bu bölgeye bir hafta önce geldiğini söyleyen Cengiz Karaca da "Esnaf olarak sahiplendik. Kapıda beslemeye başladık. Köpeklere karşı bir saldırganlığı var. Bununla ilgili video oluşturunca ortaya komik bir görüntü çıktı. Kediyi gören herkes gelip seviyor" diye konuştu.

Murat Bilici isimli vatandaş ise kaldırımı mesken tutan kedinin, köpekler ve bazen de insanlar geçerken atak yaptığını, korkan kişilerin bile gülerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Esenler, kedi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de 'Yedi Bela Hüsnü' lakaplı kedinin saldırıları sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

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