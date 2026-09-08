Esenler'deki 70 okul kamera ağıyla izlenebilir hale getirildi - Son Dakika
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Esenler'deki 70 okul kamera ağıyla izlenebilir hale getirildi

Esenler\'deki 70 okul kamera ağıyla izlenebilir hale getirildi
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Esenler Belediyesi, 'Güvenli Şehir Esenler Projesi' kapsamında ilçedeki 70 okulu kamera sistemiyle güvenlik ağına dahil etti. Sistemle okul çevresindeki olumsuzlukların erken fark edilmesi ve güvenlik birimlerinin hızlı harekete geçmesi amaçlanıyor.

Esenler Belediyesince hayata geçirilen "Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında ilçedeki 70 okul, kamera sistemiyle izlenebiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrencilerin okul ve okul çevresindeki güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Belediye tarafından İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen "Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında, ilçedeki 70 okulun tamamı kamera altyapısıyla güvenlik ağına dahil edildi.

Sistemle, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

Proje, yalnızca eğitim kurumlarını değil ilçenin genelini kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında Esenler genelindeki 1291 cadde ve sokak ile parklar ve eğitim kurumları kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına bağlandı.

Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden takip edilebilen sistemle, ilçenin farklı noktalarından elde edilen görüntüler merkezi sisteme aktarılarak gerekli durumlarda emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanıyor.

Sistem, yaşanan olayların sonradan incelenmesinin yanı sıra olası risklerin erken fark edilmesi, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin çalışmalarına destek olunması amacıyla da kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, projenin öğrencilerin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesinin kendileri için her şeyden önce geldiğini kaydetti.

Teknolojinin imkanlarını kullanarak Esenler'in tamamını kapsayan güçlü bir güvenlik ağı oluşturduklarını aktaran Göksu, "Hayata geçirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde hem suç oranlarını minimize edeceğiz hem de afet ve kriz yönetimi süreçlerine hızlı müdahale edebilen güçlü bir şehir altyapısını İstanbul'a kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Belediye, Güvenlik, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'deki 70 okul kamera ağıyla izlenebilir hale getirildi - Son Dakika

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