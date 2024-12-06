Esenler Film Festivali Finalistleri Açıklandı - Son Dakika
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Esenler Film Festivali Finalistleri Açıklandı

Esenler Film Festivali'nde finale kalan projeler ve ödül detayları açıklandı; ödüller 17 Aralık'ta verilecek.

06.12.2024 18:47
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Esenler Belediyesince "Aile" temasıyla bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek "Esenler Film Festivali"nde finale kalan projeler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13-17 Aralık'ta düzenlenecek festivalin kısa film yarışmasına 430, yapım destek bölümüne 275 proje ile başvuru yapıldı.

Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan'ın üstlendiği festivalin Kısa Film Yarışması'nda Erdal Baran Şahin'in "Kafamdaki Polis", Ömer Ferhat Özmen'in "Eksi Bir", Kadir Can Arabacı'nın "Buzun Ruhu", Onur Güler'in "Hangi Gece Büyüdüysem", Muhammet Emin Altunkaynak'ın "Çekiliş", Mert Erez'in "Rehber", Deniz Büyükkırlı'nın "Tavuk Suyuna Çorba", Yaşar Güney Yurdakul'un "Kötü Bir Gün", Tuvana Simin Günay'ın "Dank" ve Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor" filmleri, finalist olarak yarışacak.

Festivalde aynı zamanda kısa film yarışma seçkisi dışında Enes Küçük'ün "Nan", Baturay Tunçat'ın "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan", Mehmet Ali Poyraz'ın "Yaren", Elçin Elgin'in "Çetin'in Olağan Hikayesi ve Gürkan Yücel'in "Bir Dostluk" filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Toplam 10 filmin finale kaldığı yarışma bölümünde en iyi filme 50 bin, ikinci filme 40 bin, üçüncü filme 30 bin ve finalistlerin her birine 7'şer bin lira olmak üzere toplam 169 bin lira ödül dağıtılacak.

"Kısa Film Yapım Destek" bölümünde ise Semih Sağman'ın "8. Dakika", Muhammed Muğlu'nun "Bağ Bozumu", Fatma Çakmak Özcan'ın "Dondurma", Kerem Yükseloğlu'nun "Bu Gece Diğerlerinden Farklı", Orhan Dede'nin "İz", "Ömer Çolak'ın "Pay", Ahmed Mücahid Aydoğan'ın "Savaşmaktır", Serdar Altun'un "Süpermen Bozkıra Düştü", Elif Çakmak'ın "The Soul of My Soul" ve Sevde Betül Kaya'nın "Talak" isimli projeleri finalist olarak yarışacak.

Jürisinde yönetmen Mehmet Bahadır Er, Esra Demirkıran ve senarist Öktem Başol'un yer aldığı bölümde, seçilecek 3 projenin her birine 80 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira nakdi ödül dağıtılacak.

Yapım Destek bölümünde para ödüllerinin yanı sıra finalistler arasından seçilecek projelere, Ekipman Desteği (İstenci Film Prodüksiyon), Color Desteği (Flodpost), Kurgu Desteği (Flodpost), Işık Ekipman Desteği (Holylight), Ses Ekip ve Ekipman Desteği (Aytekin Sound) ve Afiş Ödülü Desteği (Dart Duvar) olmak üzere altı farklı alanda ayni ödül verilecek.

Ödüller, 17 Aralık'ta Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA

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