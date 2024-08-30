Esenyurt 2. Gençlik Festivali'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

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(İSTANBUL) - Esenyurt 2. Gençlik Festivali'nin son gününde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Gençlere ödüllerini veren Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "30 Ağustos'un coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Atalarımızın düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla savaştığı gibi, biz de bugün bu ruhu Esenyurt'ta yaşatıyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Esenyurt 2. Gençlik Festivali (GençFest), Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ve Sakiler grubunun konseriyle sona erdi. Üç gün boyunca gençleri spor ve eğlenceyle buluşturan festivalde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular, ödüllerini Başkan Özer'in elinden aldı.

İlçede spor, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Bu meydanı gençlerimizin coşkusuyla dolu görmek hepimize umut veriyor, çünkü gençlik demek yarınlar demek, umut demektir. Sanatçının da dediği gibi 'Yarınlar bizim.' Esenyurt Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri sizlerle kucaklaşmak, gençlerimizle bir araya gelmek için kültür ve sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Temmuz ayında uluslararası büyük bir festival düzenledik, hemen ardından bu gençlik festivalini gerçekleştirdik. 30 Ağustos'un coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Atalarımızın düşmana karşı birlik ve beraberlik ruhuyla savaştığı gibi, biz de bugün bu ruhu Esenyurt'ta yaşatıyoruz. 30 Ağustos için düzenlediğimiz gençlik festivalimizde basketbol, voleybol, ayak tenisi ve masa tenisi gibi spor branşlarında toplam 410 sporcumuz yarıştı. Başarı gösteren 77 sporcumuzu kutluyoruz. Esenyurt'u kültür ve sanatın merkezi yapacağız. Zafer barış içinde birlikte yaşamak, geleceğe umutla bakmaktır. Zafer, motorları özgürlüklere sürmektir. Zafer, geleceğin aydınlık yarınlarına hep birlikte yürümektir. Ben bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutluyor, her günü bir önceki günden güzel yarınlar diliyorum. Yolumuz açık olsun."