Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den İddialara Cevap

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(İSTANBUL) - Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "Hakikatler, algı operasyonları ile değiştirilemez" başlığı altında paylaşım yaptı. Sabıkalı büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesinin belediyede işe alındığı iddiasıyla ilgili hakkında çıkan haberlerin iftira kampanyası olduğunu belirten Özer "Nitekim resmi kayıtlara bakıldığında ismi geçen şahsın tarafım yönetiminde işe alınmadığı aşikardır" dedi.

Ahmet Özer adına avukatları "Hakikatler, algı operasyonları ile değiştirilemez" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Sabıkalı büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesinin belediyede işe alındığına" ilişkin haberlerin "iftira kampanyası" olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Esenyurt halkının iradesi hiçe sayılarak kayyım atanmasından sonra başlayan sistemli dezenformasyon sürüyor. İktidar medyasında 'büyük bir uyuşturucu şebekesinin üyesi olan sabıkalı bir şahsın' tarafımca işe alındığı, tamamen iftira kampanyasının bir ürünüdür. Nitekim resmi kayıtlara bakıldığında ismi geçen şahsın tarafım yönetiminde işe alınmadığı aşikardır. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, insan onuruna ve gazetecilik etiğine saygı göstermedikleri için gerçek dışı yayınlar ile algı operasyonları yapmaktadırlar.

"Bu hakikatler iktidar medyasının yalanlara dayalı algı operasyonları ile değiştirilemez"

Ayrıca yaklaşık dört bin kişinin çalıştığı bir Belediyede her işe alımdan Belediye Başkanının haberdar olacağını düşünenler, oturduğunuz koltuk benim anamın ak sütü gibi helal oylarla ve liyakatle geldiğim, sizin ise kul hakkına girerek geçtiğiniz koltuktur. Benim tüm yaşamım kamuoyunun gözü önünde gerçekleşen bilimsel çalışmalar, akademik faaliyetler ve binlerce öğrenci yetiştirmekle geçmiştir. Siyasette de yolumuz, fikirlerimiz ve hizmetlerimizin merkezinde daima barış, kardeşlik ve adalet olmuştur. Bu hakikatler iktidar medyasının yalanlara dayalı algı operasyonları ile değiştirilemez. Bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum."