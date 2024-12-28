Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Vurgun İddialarına Tepki - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Vurgun İddialarına Tepki

Görevden alınarak kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun' haberlerine avukatları aracılığıyla tepki gösterdi. Özer, haberlerin asılsız olduğunu ve kendisine yönelik olumsuz algı yaratma çabası olduğunu belirtti.

28.12.2024 17:49  Güncelleme: 09:35
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(İSTANBUL) - Görevden alınarak, yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bazı internet sitelerinde yer alan "CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun" başlıklı haberlere avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özer, "30 Ekim 2024 tarihinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmam akabinde bu gibi haberlerle tarafım yönetiminde alınmış idari ve yasal aksiyonları, kayyumun aldığı aksiyonlarmış gibi lanse etmenin yanı sıra tarafım ve yönetimime dair olumsuz bir algı yaratılma çabası, süreçte gelinen noktanın aczini göstermektedir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla bazı internet sitelerinde yer alan "CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun" başlıklı haberlere tepki gösterdi.

Kendi döneminde yapıldığı iddia edilen usülsüzlük ve tutarsızlıklara ilişkin incelemelerin yapıldığını belirten Özer, bu haberlerin kendisi ve yönetimine ilişkin bir algı yaratma çabası olduğunu vurguladı. Özer'in sosyal medya hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

"Bazı haber sitlerinde 'CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde 1.3 milyarlık vurgun' başlığı ile Esenyurt Belediyesi'nde tapu rayiç bedel kayıtları değiştirilerek vergi kaybına neden olunduğu, tarafım ve yönetim kadromun ise durumdan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadığı ve atanan Kayyım tarafından bu durumun tespit edilerek savcılığa bildirildiği yönünde tamamen somut gerçeklikten uzak haberler yapılmıştır.

Olgularla değil, algılarla yönetilmeye çalışılan bu süreçte, asılsız bu iddialara mevcut resmi yazılar kapsamında cevap verme gereği hasıl olmuştur. Halkımızın büyük bir teveccühü ile göreve gelmem akabinde Esenyurt Belediyesi'nde Gelirler Müdürlüğü tarafım Başkanlığında kurulmuş ve akabinde Müdürlüğümüzce yapılan kontrollerde rayiç bedellere ilişkin usulsüzlük olabileceği şüphesi oluştuğu için aşağıda sayılı idari ve yasal işlemler başlatılmıştır;

07 Ekim 2024 tarihinden itibaren, şüpheli işlemlerin muhatabı personellerin savunması alınarak disipline sevk işlemi yapılmıştır.

Bahsi geçen tutarsızlık ve usulsüzlük şüphesi 17 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Tapu Müdürlüğüne bildirilmiş, kamu zararı oluşabilecek işlemlerle ilgili kurum bünyesinde inceleme yapıldığı bildirilerek Tapu Müdürlüğünce de detaylı araştırma yapılması talep edilmiştir.

Bahsi geçen işlemler hakkında detaylı tetkik ve tahkikin yapılması için 28 Ekim 2024 tarihli Başkanlık 'Oluru' ile konu Teftiş Kuruluna havale edilmiştir.

Ne var ki 30 Ekim 2024 tarihinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmam akabinde bu gibi haberlerle tarafım yönetiminde alınmış idari ve yasal aksiyonları, kayyımın aldığı aksiyonlarmış gibi lanse etmenin yanı sıra tarafım ve yönetimime dair olumsuz bir algı yaratılma çabası, süreçte gelinen noktanın aczini göstermektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu kötücül davranışları, kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Vurgun İddialarına Tepki - Son Dakika

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