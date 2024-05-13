Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'u temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'u temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor

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İstanbul Ardahanlılar Kültürevi Derneği'nin seçim kongresinde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'u temiz, yaşanabilir, huzurlu, altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, kolay ulaşılabilir, yeşili çok olan bir şehir olarak hayal ettiğini belirtti. Ayrıca kültür-sanat ve sporun başkenti yapma hedeflerinden bahsetti.

13.05.2024 16:11  Güncelleme: 17:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Ardahanlılar Kültürevi Derneği'nin seçim kongresinde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Temiz, yaşanabilir, huzurlu, altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, kolay ulaşılabilir, yeşili çok olan bir Esenyurt hayal ediyorum" dedi.

Başkan Özer, İstanbul Ardahanlılar Kültürevi Derneği'nin seçim kongresine katıldı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede Başkan Özer'in yanı sıra Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, bölgedeki dernek ve sivil toplum kuruluşalrının yöneticileri ve meclis üyeleri de yer aldı.

Programda konuşma yapan Başkan Özer,  Esenyurt'u bir barış ve kardeşlik şehri haline getireceklerini belirtti. Özer, şunları söyledi:

"Bu modeli burada başarıya ulaştırabilirsek, bunu Türkiye'ye de hediye edebiliriz. Çünkü Türkiye'nin de topyekün barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Temiz, yaşanabilir, huzurlu, altyapısı ve üstyapısı tamamlanmış, kolay ulaşılabilir, yeşili çok olan bir Esenyurt hayal ediyorum. Burada yapılacak çok iş var. Bu işleri İBB ile el ele vererek çözeceğiz. Ayrıca Esenyurt'u kültür-sanat ve sporun başkenti yapma hayalimiz var. Çünkü insanlar büyük umutlarla göçerek gelmiş, burayı kendine yurt edinmiş. Fiziki kentleşme problemlerinin yanı sıra bir de kentlileşememe problemimiz var. Bizim halkımıza el uzatmamız gerekiyor. Bunun da yolu kültür-sanat ve spordur. Sosyal belediyeciliğimizin temel anlayışı olarak yoksul insanlara yardım etmek olacak. Aşevleri açacağız, kent lokantaları oluşturacağız ve insanlarımıza, onların onurlarını kırmadan yardımlarda bulunacağız. Bu aslında sosyal devletin görevi ama yerine getirilmediği için biz yapacağız."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt\'u temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt'u temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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