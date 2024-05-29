Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gençlerle Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Motivasyon Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Özer, gençlere üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir süreç geçirdiğini ve kariyer yıllarını anlattı.

29.05.2024 12:19
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(İSTANBUL) - Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Motivasyon Buluşması"nda gençlerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir süreç geçirdiğini ve kariyer yıllarını anlattı.

Başkan Özer, Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'nde, üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelerek kariyer yıllarını anlattı. Gençlere üniversite sınavına hazırlanırken nasıl bir süreç geçirdiğini aktaran Özer, "Ben şimdi size baktığımda üniversiteye hazırlanan yirmili yaşlara yaklaşan çocukları görmüyorum. Sizlere baktığımda geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, doktorlarını, büyük tiyatrocularını, sinemacılarını, ressamlarını görüyorum" dedi.

Gençlerin kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini söyleyen Başkan Özer, şöyle devam etti:

"Sizin kendinize karşı sorumluluğunuz var"

"Üniversite okumak insanın içindeki hünerin ortaya çıkmasının olanaklarını keşfetmek ve geliştirmek demektir. Onun için siz evvel emirde kendinize inanacak ve güveneceksiniz. Sizin kendinize, ailenize ve topluma karşı sorumluluğunuz var. Kendinize karşı niye sorumlusunuz? Sabah erkenden kalkıyorsunuz, çalışıyorsunuz, derse gidiyorsunuz, yol yürüyorsunuz. Gerçi sizin şimdi buradaki olanaklarınız iyi. Ben ortaokulda okurken günde on beş kilometre yürüyerek gider, gelirdim. Mesela bu yaşadıklarımı da bir kitapta anlattım. Benim yıllarımda bizim kasabada elektrik mazotla üretilirdi. Gaz lambasının önünde çok çalıştım. Çünkü bilmeye çok susamıştım. Aslında üniversite sınavında başarılı olmanın yolu sadece ders kitaplarını okumaktan geçmez. Roman, hikaye, şiir, öykü okumak da sizin başarınıza çok katkı sağlayacaktır. Zaman ayırıyorsunuz, dirsek çürütüyorsunuz, okula gidiyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Kendinize saygınızdan dolayı bu emeklerin hakkını vermeniz lazım. Eğer vermezseniz o zaman bu kadar çabaya yazık etmiş olursunuz.

"Cesur olun ve yeteneklerinizi keşfedin"

Çağımız yüz yıldır kalkınma çağı. Kalkınmanın en değerli kaynağı insandır. İnsanı değiştirmenin, dönüştürmenin yolu eğitimdir. Eğitimin de en üst seviyesi üniversite eğitimidir. O şanslı kişiler kim? Sizsiniz. O zaman ayağınıza gelmiş olan bu fırsatı tepmemelisiniz. Bu çağda teperseniz beş yıl sonra geri dönseniz de artık o fırsat kaçmış olur. Bu nedenle size sunulmuş bu olanağın ne kadar kıymetli olduğunu asla unutmayın. Çalışın ve kazanın. Bunun için önce istekli olmanız lazım. İsteyin… Cesur olun, yeteneklerinizi keşfedin ve geleceğin liderleri olun, bilim insanları olun, profesörleri olun, büyük mucitleri olun. Siz onlarsınız işte. Biz de sizin bu hedeflere ulaşması için sabırsızlıkla bekleyeceğiz. ve ben sizin gözlerinizde bunu görüyorum. Önemli olan gençte sadece genci görmek değil, Onda geleceğin mucidini, profesörünü, doktorunu, mühendisini, iyi insanını görebilmektir. İnanıyorum ki başaracaksınız. Biz de mutlu olacağız, sizinle gururlanacağız. Yolunuz açık olsun."

Başkan Özer "Kitap ve Ben" makalesini seslendirdi

Özer, programın ardından görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen Engelsiz Kütüphane'ye geçerek "Kitap ve Ben" makalesinden bir kısım olan "Yazmanın Büyüsü"nü seslendirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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