Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İkinci Tutuklama Kararına İtiraz - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İkinci Tutuklama Kararına İtiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'in İkinci Tutuklama Kararına İtiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, kendisine yönelik ikinci tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talep etti. Avukatlar, tutuklamanın haksız olduğu iddiaları ve müvekkillerinin yaşının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundular.

01.02.2025 13:43  Güncelleme: 13:44
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(İSTANBUL)- Tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine düzenlen şafak operasyonunun ardından "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla verilen ikinci tutuklama kararına itiraz etti.

1 Kasım'da "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine düzenlen şafak operasyonunun ardından "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla ikinci bir tutuklama kararı verilmişti.

Ahmet Özer'in avukatları Prof. Dr. Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, dün ikinci tutuklamaya da itiraz ederek tahliye talep etti. Avukatlardan Hüseyin Ersöz, itiraza ilişkin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan basın açıklamasında da değinilen, bilirkişi raporları arasındaki çelişki ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimde de 'Ahmet Özer'e bir sorumluluk yüklenmemesine' karşın verilen haksız tutuklama kararına dün itiraz ettik" dedi.

İtiraz dilekçesinde ayrıca Prof. Dr. Ahmet Özer'in 65 yaşında olmasına da vurgu yapılarak, tutuklama dışında adli kontrol tedbirlerinin de uygulanabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İkinci Tutuklama Kararına İtiraz - Son Dakika

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