Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gerçekleştirdiği gözaltı operasyonuna dair görüntüleri paylaştı. Özer, sağlık kontrolünden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

31.10.2024 13:39  Güncelleme: 15:16
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(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Mart'ta yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in dün sabaha karşı gözaltına alındığı ve sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, polisin Esenyurt Belediyesi'ne girdiği anlar ile başka gözaltılara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Son yerel seçimde yaklaşık 228 bin yurttaşın oyunu alarak Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçesi olan Esenyurt'ta belediye başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, dün sabaha karşı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Ahmet Özer, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerken, aynı saatlerde polis Esenyurt Belediyesi'ne de baskın yapıp arama yapmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, gözaltı, sağlık kontrolü ve arama anlarında polis tarafından çekilmiş görüntüler basınla paylaştı. Görüntülerde, polisin Özer'in evine ve belediye binasına girdiği anlar ile sağlık kontrolüne ve Emniyet'e götürülüşü yer alıyor. Aynı görüntülerde başka gözaltılara ilişkin ev baskınları, aramaları ve şüphelilerin götürülüş görüntüleri de yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer Gözaltına Alındı - Son Dakika

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