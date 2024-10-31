Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı

Ahmet Özer, PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. İletişim ve delil incelemeleri yapıldı.

31.10.2024 02:46
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Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki karar yazısında, tespitler sonucunda Özer'in, süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair kanaat oluştuğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Karar yazısında şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde şüpheli Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

Makam odasındaki aramada örgüt lehine yayın yapan dergi bulundu

Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.

Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.

Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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