Esenyurt Belediyesi Afet Hazırlıklarını Sürdürüyor

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(İSTANBUL) - Olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), malzeme kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

ESAK, olası bir afet durumuna karşı hazırlıklı olmak amacıyla rutin kontrol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kontrol çalışmalarında belediyeye ait arama-kurtarma araçlarında ve afet istasyon konteynerlerinde (AFİS) bulunan malzemelerin bakımı ve yenilenmesi sağlanırken, ilçe genelindeki afet toplanma alanları da gezilerek yapılması gerekenler tespit ediliyor.

Esenyurt Belediyesi'ne ait iki adet tam donanımlı arama-kurtarma aracında ve ilçenin 7 ayrı afet toplanma noktasındaki AFİS'lerde bulunan sağlık malzemeleri belli periyotlarla yenilenirken, acil müdahale malzemelerinin de kontrolü ve bakımı yapılıyor. Ekipler ayrıca düzenli olarak afet toplanma alanlarını gezerek eksikler ve yapılması gerekenler hakkında tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Envanter kontrol çalışmaları hakkında bilgi veren ESAK Amiri Zekeriya Coşkun, şunları kaydetti:

"7/24 HAZIRIZ"

"Belediye Başkanı'mız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer, bu konuda hassas davranarak ilk geldiği günden beri bize 'Hazırlıklı olun' talimatı verdi. Biz de envanterimizde bulunan 2 adet tam teşekküllü arama kurtarma aracımızın ve ilçe genelinde bulunan 7 adet AFİS konteynerimizin bakım ve onarımını belirli periyotlarla yapıyoruz. Çünkü Hatay depreminde bunların ne kadar önemli olduğunu deneyimledik. Çalışmalarda kullanılan tüm malzemelerin ve araç gereçlerin hazır olması gerekiyor. Bugün de haftalık bakımlarımız kapsamında tam teşekküllü arama kurtarma araçlarımızın içinde bulunan hiltiler, jeneratörler ve kesme makinaları gibi malzemelerin bakım ve onarımını yaptık. AFİS konteynerlerinin içinde bulunan jeneratörlerin kontrolünü sağladık, sağlık çantalarındaki tarihi geçmeye yakın ürünleri yenileriyle güncelledik, araçların benzinlerini doldurduk. Her şey şu an çalışır durumda, hazır durumdayız. Ekibimizle haftalık ve aylık olarak toplanıp eğitimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Ekibimizle ve araçlarımızla beraber yaşanacak bir afete karşı 7/24 hazır bulunmaktayız."