Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk Mahalleleri'nde yeni parklar yapmaya başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk Mahalleleri'nde yeni parklar yapmaya başladı

Esenyurt Belediyesi, Atatürk ve Balıkyolu Mahalleleri'nde yeşil alanları artırmak amacıyla yeni parklar yapmaya başladı. Parklarda yeşil alanlar ön planda tutulurken, spor alanları ve çocuk oyun alanları da yer alacak.

03.07.2024 13:23
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi ekipleri, Balıkyolu ve Atatürk Mahalleleri'nde iki yeni parkın yapımına başladı.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında dinlenebileceği ve çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Atatürk ve Balıkyolu Mahalleleri'nde yapılan parklarda yeşil alanlar ön planda tutulurken, vatandaşların spor yapabilmesi için egzersiz alanları da kuruluyor.

Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bin 250 metrekare alana sahip park içerisinde spor alanı, fitness alanı, oturma grupları ve yürüyüş yolu yer alırken, Balıkyolu Mahallesi 516. Sokak'taki 260 metrekare alana sahip parkta ise çocuk oyun alanı ve oturma grupları bulunuyor.?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi, Balıkyolu ve Atatürk Mahalleleri'nde yeni parklar yapmaya başladı - Son Dakika

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