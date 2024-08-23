Esenyurt Belediyesi Camileri Temizliyor

Güncel

Görenler sis sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi

Özcan Deniz "Bir çocuk daha istemiyorum" dedi, genç eşinden cevap gecikmedi

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, Cuma namazı öncesi ilçedeki tüm camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Temiz Bir Esenyurt" ilkesi doğrultusunda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Cuma namazı öncesinde yoğun mesai harcayan ekipler, camilerin avlularını yıkayarak titizlikle temizledi ve cemaatin yoğun olarak kullandığı alanları sağlıklı hale getirdi.

Belediye yetkilileri, toplu alanlarda hijyen koşullarını korumaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirtirken, ilçede bulaşıcı salgın hastalık ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.