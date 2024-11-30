Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları Genç Yetenekleri Destekliyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları Genç Yetenekleri Destekliyor

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Esenyurt Belediyesi, Kış Spor Okulları ile 7-14 yaş arasındaki çocuklara futbol, karate, yüzme gibi birçok branşta eğitim vererek fiziksel gelişimlerine, sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına yardımcı oluyor. Eğitimler ayrıca, özel gereksinim duyan bireyler için de engelsiz branşlar sunuyor.

30.11.2024 10:36  Güncelleme: 10:52
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Kış Spor Okulları'nda, genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

İlçede yaşayan çocukları birçok farklı branşta sporla buluşturan Esenyurt Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor. Çocukların ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan kurslarda; futbol, karate, yüzme, basketbol, tekvando gibi birçok farklı branşta eğitim veriliyor.

7-14 yaş aralığındaki çocukların faydalanabildiği spor okullarında, özel gereksinim gerektiren bireyler içinde engelsiz branşlar yer alıyor. Öğrencilerin sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan kurslarda, profesyonel spor kulüplerine de yönlendirme yapılıyor.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz"

Sportif faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Futbol Antrenörü Akın Yüce, "Kursumuzda haftanın 5 günü, ücretsiz futbol eğitimi veriyoruz. Burada yetiştirdiğimiz öğrenci guruplarını, yeteneklerine göre spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Sağlık için herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Hayalim futbolcu olmak"

Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Okan İlhan ise "Buraya gelip antremanımızı yapıyoruz. Ardından şut çalışmalarına geçiyoruz. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. İleride hayalim futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirmek içinde eğitimlere katılıyorum. Beni adım adım hayallerime yaklaştıran Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları Genç Yetenekleri Destekliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları Genç Yetenekleri Destekliyor - Son Dakika

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