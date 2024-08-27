Esenyurt Belediyesi, Meydanları Temizliyor ve Konteynerleri Dezenfekte Ediyor

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki meydanları mobil temizlik araçlarıyla yıkayarak, çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Yeni bir görünüme kavuşan konteynerler, halk sağlığı için dezenfekte ediliyor.

Esenyurt Belediyesi temizlik ekipleri, rutin olarak yürütülen temizliğin yanı sıra eskiyen, yıpranan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yapıyor. Ekipler, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan konteynerlerin boya ve onarım işlemlerini tamamladı. Çalışmalarda halk sağlığını ön planda tutan ekipler, konteynerleri mobil araçlarla yıkayarak, bakteri ve kötü koku oluşumunu önlemek için dezenfekte etti. Bakım faaliyetlerinin ardından meydan süpürülerek, tazyikli suyla yıkandı. Yetkililer, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başlattığı temizlik seferberliğinin tüm ilçede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

"Tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarımız devam ediyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Amiri Eyüp Bingöl, "Belediye Başkanı'mız Ahmet Özer'in talimatıyla 'İşimiz Gücümüz Esenyurt' diyerek yola çıktık. Sabahın erken saatlerinde meydanlarımızı su tankerlerimizle yıkıyoruz. Daha sonra bölgedeki konteynerleri mobil temizlik araçlarımızla iç-dış yıkama yaparak, onarım işlemlerinin ardından boyuyoruz. Ayrıca tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Sekiz tankerimizle birlikte her ay 1.300 sokağımızı yıkıyoruz. Daha temiz bir Esenyurt için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

İlçede sakinlerinden Mehmet Salih Güneysu ise çalışmalarla ilgili memnuniyetini, şu sözlerle dile getirdi:

"Meydanlarımız temizleniyor. Mazgal ızgaralarımız bugüne kadar temizlenmemişti, su ve atık birikintileri oluyordu. Bugün bu sorunlar çözülüyor. Allah Başkanımız Ahmet Özer'den razı olsun. Hizmetinden çok memnunuz. İnşallah daha da başarılı olacak."