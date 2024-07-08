Esenyurt Belediyesi Muharrem Ayı'nda Cemevlerini Temizledi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayında vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki cemevlerini temizledi.

Esenyurt'ta yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneler de dip köşe temizleniyor. Belediye ekipleri, Muharrem Ayı öncesi cemevlerine giderek cem salonu, sohbet odası, konferans salonu, semah odası, kütüphane, derslikler, yemekhane ve sosyal alanların temizliğini yaptı. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, temizlik işlemlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Cemevleri yöneticileri, yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti.