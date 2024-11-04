Esenyurt Belediyesi'nde Kayyum Krizi: CHP'li Üyeler İçeri Alınmadı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nde Kayyum Krizi: CHP'li Üyeler İçeri Alınmadı

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Esenyurt Belediyesi'nde CHP'li üyeler meclise alınmadı, kayyum ataması ve uygulamalara tepki yağdı. CHP'li meclis üyesi Erdinç Aktaş, yaşanan durumu 'faşizm' olarak nitelendirirken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar da kayyumun yetkilerini sorguladı. Tabela, protestolar eşliğinde yeniden yerine yapıştırıldı.

04.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:18
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyeler kayyum engeliyle karşılaşt, üyeler içeri alınmadı. Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi. Meclis üyesi Erdinç Aktaş, "Bu bir faşizm. Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum'un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Öyle anlasılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor.." diye tepki gösterdi.

Esenyurtlu 228 bin seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklandı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

"Bu bir faşizm"

Kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri bu sabah belediyeye alınmadı. Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi. Meclis üyesi Erdinç Aktaş, "Bu bir faşizm! Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum'un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Öyle anlasılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor!.." diye tepki gösterdi.

Yerine yapıştırıldı

Tabela bir süre sonra "Esenyurt halkındır halkın kalacak", "Direne direne kazanacağız", "Kayyum gidecek, Ahmet başkan gelecek" sloganları arasında tekrar yerine yapıştırıldı.

Esenyurt Belediyesi\'nde Kayyum Krizi: CHP\'li Üyeler İçeri Alınmadı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nde Kayyum Krizi: CHP'li Üyeler İçeri Alınmadı - Son Dakika

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