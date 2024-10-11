Esenyurt Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Meme Kanseri Tarama Hizmeti

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, kadınları bilinçlendirmek ve meme kanseriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kanser tarama hizmeti veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) iş birliğiyle yürütülen uygulamada, kanser gelişimi erken evrede tespit edilerek, tedavi için hastanelere yönlendirme yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi, kadınlar arasında en sık rastlanan ve erken tanıyla iyileşme olasılığı yüksek olan meme kanseri ile mücadeleye destek veriyor. Düzenlediği eğitim programlarıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çeken belediye, kadınlar için ücretsiz radyoloji hizmeti de sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) iş birliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık Hizmeti ile 40 yaş ve üzeri kadınların mamografi, ultrason ve MR gibi işlemleri ücretsiz yapılıyor. Bu uygulamayla erken evrede kanser teşhisinin konulması ve kadınların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanıyor.

"Meme kanserinde erken tanı başarıya ulaştırıyor"

Hastalığın kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce tespit edilebildiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Şefi Ersoy Lale, "Kadınların 40 yaşından itibaren yılda bir kere mamografi çektirmesi, meme ultrasonografisi ve MR incelemesi yaptırması gerekiyor. Meme kanserinde erken tanı başarıya ulaştırıyor. Bu nedenle Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in öncülüğünde ilçemizdeki 40 yaş ve üzeri kadınlara mamografi hizmeti sunuyoruz. İBB iş birliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmada sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yaparak vatandaşlarımıza ulaştık. Çağrı merkezlerimiz üzerinden alınan başvurular sonucu servislerimizle kadınları radyoloji merkezine getirerek tedaviden yararlanmalarını sağladık. Hizmetimiz her ay düzenli olarak devam edecek" diye konuştu.

Meme kanseri taraması için hastanelerden randevu alamadığını belirten Gülçin Kaya, "Belediyemizin sağlık hizmetlerinden çok memnunuz. Mamografi çekilmek için randevu alamıyorduk, hastaneye gidemiyorduk. Belediyemiz servislerle bizi buraya getirdi. İşlemlerimiz ücretsiz olarak yapıldı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.