Esenyurt Belediyesi'nden Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikaları

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin Temel İlk Yardım Eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Belediye Başkanı Ahmet Özer'den aldı. İlk yardım eğitiminin önemine vurgu yapan Özer, "Sizi tebrik ediyorum. Bu eğitimler sayesinde bir can bile kurtarsanız, büyük bir başarı olur" dedi.

Esenyurt Belediyesi, kaza ya da kriz anlarında yaşamı tehdit eden risklerin azaltılmasına katkı sağlamak içinvatandaşlara Temel İlk Yardım Eğitimi verdi. Belediye'nin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki kursiyerlere yönelik eğitimler dört hafta sürdü. Sağlık personeli tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar, ilk müdahale, suni teneffüs, yaralanmalarda tampon, doğru duruş, kırıklara müdahale ile düşmeye ve boğulmaya yönelik konularda bilgilendirildi. Herhangi bir kaza durumunda doğru müdahale yöntemlerini öğrenen kursiyerler, eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreniyle belgelerini Belediye Başkanı Ahmet Özer'den aldı.

"Bir kişi bile bir can kurtarsa, büyük bir başarı olur"

Sertifika programında yaptığı konuşmada ilk yardım eğitiminin önemine değinen Özer,"Kursiyerlerimiz olarak el becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Bu son derece önemli bir şey. Yani insanın kendi hayatını zenginleştirmesi için bir çabanın içinde olması son derece önemlidir. Bu nedenle sizi kutluyorum. Siz aynı zamanda bu kursu kendiniz talep etmişsiniz. Bu da son derece önemli. Burada anlatılan bilgiler aynı zamanda hayatın pratikleri içinde, hayat kurtaran unsurlar olacak. Belki bugün lazım olmayacak ama birgün işe yarayacak. Bir kişi bile bir can kurtarsa, büyük bir başarı olur. Bu nedenle sertifikaları sizlere vermekten dolayı çok memnun ve mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"Esenyurt'ta kadın emeği pazarı kuracağız"

Kadınlara emeklerini sergileyecekleri alanlar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Özer, "Ayrıca sizin emeklerinizin değerini bulması çok önemli. Hatta bunun için Sayın İmamoğlu'na dedim ki " İstanbul'da, bize bir iki yer verin. Onlar da tamam dediler ama daha neticelenmedi. Bir de Esenyurt'ta kadın emeği pazarı gibi bir çalışma yapabiliriz. Buradan yola çıkarak arkadaşlarımız şimdi bir kooperatif çalışması yapıyor. Onlar da bu anlamda sizinle bir iş birliği içinde olacaklar. Zaten bu peyderpey ilerleyeceğimiz bir konu. Bir de inşallah bu sene bitmeden kadın emeğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir festivali yapacağız" diye konuştu.