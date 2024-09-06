Esenyurt Belediyesi\'nden Üniversiteye Yerleşen Gençlere Tavsiyeler

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan gençlerden 685'i üniversite hayallerine kavuştu. Üniversiteye yerleşen gençlerle buluşan Başkan Özer, "Seçiminiz, olağan mı yoksa olağanüstü mü olacağınız yönünde olacak. Bu yolda cesaretle ilerleyin, okuyun, çalışın ve büyük işler başarmak için kendinize, ailenize, topluma ve ülkenize katkı sağlayın" dedi.

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim alarak üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden 685 öğrenci seçkin üniversitelerin önemli bölümlerini kazanarak büyük bir başarı elde etti. Birçok dalda istediği bölümleri kazanan gençler, Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Başkan Özer ile bir araya geldi.

Buluşmada üniversite hayatına adım atan gençlere tavsiyelerde bulunan Özer, şunları söyledi:

"Emek verdiniz, çalıştınız ve sınavı kazandınız. Bu noktadan sonra kendinize karşı haksızlık etmemek adına çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Belki çoğunuz orta gelirli ailelerin çocuklarısınız. Belki anne ve babalarınız 'Ben okumadım çocuğum okusun' düşüncesiyle gece gündüz demeden çalıştı, yemedi yedirdi, giymedi giydirdi… Bugün burada bulunmanız, hiç tanımadığınız insanların vergileriyle mümkün oldu. Dolayısıyla topluma karşı da büyük bir sorumluluğunuz var. Bu noktada sizlere sunulan tüm bu emeklerin hakkını vermelisiniz."

Üniversite hayatına yeni adım atan gençlere uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek için çalışın. Herkesin içinde bir cevher vardır ancak önemli olan o cevheri keşfetmek ve işlemektir. Üniversiteler, bu cevheri işleyebileceğiniz en önemli yerlerdir. Dostoyevski, 'Suç ve Ceza' adlı eserinde iki tür insandan bahseder: Olağanlar ve olağanüstü olanlar. Olağanlar risk almaktan korkar ve bu yüzden büyük başarılar elde edemezler. Olağanüstü olanlar ise cesurdur ve büyük başarılara imza atarlar. Siz de yolun başında duruyorsunuz. Seçiminiz, olağan mı yoksa olağanüstü mü olacağınız yönünde olacak. Bu yolda cesaretle ilerleyin, okuyun, çalışın ve büyük işler başarmak için kendinize, ailenize, topluma ve ülkenize katkı sağlayın. Hepinizi yürekten kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."