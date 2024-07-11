Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklara Destek Oluyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları düzenlediği bireysel eğitim programıyla hayata hazırlıyor. Bu kapsamda Belediye, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan 6 yaşındaki Muhammet'e de verdiği eğitimlerle destek oldu.

11.07.2024 10:31  Güncelleme: 11:16
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları düzenlediği bireysel eğitim programıyla hayata hazırlıyor. Bu kapsamda Belediye, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan 6 yaşındaki Muhammet'e de verdiği eğitimlerle destek oldu.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi ilçede yaşayan özel çocukları düzenlediği bireysel eğitim programı ile hayata kazandırıyor. Bu kapsamda Belediye, dikkat ve dürtü kontrolü gibi sorunlar yaşayan Muhammet Güney Durmaz'a destek oldu.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan 6 yaşındaki Muhammet, uzman hocaların özverili dersleri ve oyun terapi seansları ile ilerleme kaydederek büyük oranda iyileşti. Çocuklarının gösterdiği ilerleme nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade eden Muhammet'in ebeveynleri, kendilerine verilen destek için Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür etti. Merkezde eğitim veren uzman klinik psikologlar ise eğitimlerin devam edeceğini belirterek, özel bireylerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Özel çocuklarımızın yanındayız"

Belediye'nin Özel Eğitim Merkezi'nde uzman klinik psikolog Aydan Zilek Özden, şunları söyledi:

"DEHB tanılı çocuklarımızdan Muhammet Güney Durmaz ile oyun terapisi seansları yapıyoruz. Kurumumuza geldiğinde dikkat, konsantrasyon, dürtü kontrolü, hareketlilik gibi konularda yoğun problemler yaşıyordu. Muhammet'e uygun olarak planladığımız programda dikkati geliştiren, dürtü kontrol mekanizmasını güçlendiren, gerginliği azaltmaya yönelik oyunlar oynadık. Uyguladığımız program sayesinde belirtilerin gözle görülür derece azaldığını gözlemledik. Etkinliklerde, oyunlarda geçirdiği zamanın arttığını, kendini ifade etme yöntemleri bulduğunu, dürtüselliğinde ve hareketliliğinde azalma olduğunu gözlemledik. Esenyurt Belediyesi olarak özel çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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