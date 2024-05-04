Esenyurt Belediyesi, sokakta doğum yapmak üzere olan kediye yardım etti

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(İSTANBUL)- Bir vatandaşın ihbarı üzerine hayvan ambulansıyla sokaktan alınan hamile kedi, Modern Hayvan Bakımevi'ne getirildi. Burada doğum yapan ve tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşturulan kedi, sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu.

Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşayan Veysel Timdu isimli vatandaş, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak sokakta doğum aşamasında olan bir kedinin olduğunu söyleyerek yardım edilmesini istedi. Ekipler, hayvan ambulansı ile kediyi ameliyat etmek üzere Modern Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Yapılan operasyonda yavrular kurtarılamadı ancak uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuşan anne kediyi, Veysel Timdu sahiplendi.

"KISA BİR ZAMANDA İHBARA DÖNÜŞ SAĞLADILAR"

Esenyurt Belediyesi'nin kısa zaman içerisinde ihbara dönüş yaptığını söyleyen Veysel Timdu, şöyle konuştu:

"Kediyi ilk bulduğumda doğum yapmak üzereydi ama zorluk yaşıyordu. Ben de hemen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradım. Aramamla ekibin gelmesi bir oldu. Belediyenin veteriner hekimleri, kediyi aldılar ve tedavi ettiler. Yavruları kurtarılamasa da anne kurtuldu. Bu kediyi ben sahiplendim, artık bakımı bana ait. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ve ekiplerine, tedavi sürecinde gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim."

"MİNİK DOSTUMUZUN ARTIK BİR SAHİBİ VAR"

Sokak hayvanlarının her anlamda yanında olduklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Veteriner Hekimi Feyzullah Güney ise "Akşam saatlerinde ihbarı alır almaz gittik. Minik dostumuzu hemen ameliyata aldık. Yavrular kurtarılamasa da anneyi kurtarmış olduk. Bundan sonra minik dostumuzun artık bir sahibi, bir evi var. Esenyurt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.