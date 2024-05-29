Esenyurt Belediyesi Yıl Sonu Karma Sergisi Kadınların Hünerlerini Sergiliyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin kültür sanat kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı Yıl Sonu Karma Sergisi'nde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Kadınların kendi hünerlerini gerçekleştirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Kadınlar mor çizgimiz ve biz onların her zaman emrinde olacağız. Kadın varsa hayat var" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasını ve sanat alanında gelişmelerini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin 19 farklı kültür merkezinde eğitim alan kursiyerler için Yıl Sonu Karma Sergisi düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Özer, kadınların bir yıl boyunca emek harcayarak ürettiği panç, gravür, resim, ahşap boyama, giyim, örgü çanta, yakma sanatı, halı-kilim dokuma gibi el emeği ürünleri tek tek inceledi. Başkan Özer, etkinlikte ayrıca aşçılık kursunda eğitim alan kursiyerlerin kendisi için yaptığı pastayı keserek, bugüne özel hazırladıkları yiyeceklerin tadına baktı. İlginin yoğun olduğu sergi, 29 Mayıs Çarşamba (yarın) gününe kadar ziyaret edilebilecek.

"Kadınların her zaman emrinde olacağız"

Kadınlara her anlamda desteklerinin süreceğini söyleyen Başkan Özer, şöyle konuştu:

"Bugün önemli bir serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada yaklaşık bin 800 kursiyerimiz el sanatları alanında kendi becerilerini ortaya koydu. Bunu büyüterek devam ettireceğiz. Ayrıca İBB Başkanımız İmamoğlu'ndan bu ürünleri satmak için Sultanahmet'in altındaki dükkanlardan bir iki tanesinin sözünü aldık. Çünkü üretilen ürünün pazarlanması da önemli. Kadın; el emeği, göz nuru bir ürün ortaya çıkarıyor, o emeğini satarak para kazanıyor ve o parayla kendisine, çocuğuna bir şeyler alabiliyor. Bu katkı onun özgürleşmesini sağlayan önemli bir etken. Kadınların kendi hünerlerini gerçekleştirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Kadınlar bizim mor çizgimiz ve biz kadınların her zaman emrinde olacağız. Bunun da sözünü vereyim size."

"Kadın varsa hayat var"

Belediyenin meslek kurslarında eğitim alan 180 kadını, hem meslek hem iş sahibi yaptıklarını da ifade eden Başkan Özer, son olarak şunları ekledi:

"Kadınların hem iş hayatına hem siyasi hayata katılmaları gerekiyor. Hep söylüyorum; kadın varsa hayat var kadın yoksa hayat yok. Bu nedenle kadınlara yönelik desteklerimiz devam edecek. Bugünkü emeklerinizden dolayı da sizleri tebrik ediyorum."

"Kendimizi daha iyi ispatlıyoruz"

Ahşap Boyama kursiyeri Bihter Turgu, "Boyamayı çok seviyorum. Burada ben çok mutluyum ve kurs hiç bitmesin istiyorum. Evde de hep geri dönüşümler yapıyordum ama hocamın sayesinde çok ilerledik. Her türlü boyama tekniğini öğretti bize, sağ olsun. Şimdi evde de kursta da geri dönüşümler yapıyoruz. Bugün ahşap boyamada sehpalarımız, kutularımız, panolarımız gibi ahşapla alakalı birçok şey olacak. Belediyenin böyle bir kursunun olması çok güzel. Bu sayede kadın olarak kendimizi daha iyi ispatlıyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel şeyler öğrendik"

Kuaförlük ve Saç Tasarımı kursiyeri Burcu Tekindağ Özel ise şunları söyledi:

"Başkanımız Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyorum. Biz 6 aydır çok güzel yol katettik, çok güzel şeyler öğrendik. Çok mutluyum. Bize verilen eğitimden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."