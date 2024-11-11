Esenyurt Meclis Üyesi Akbaba: 'Neden Esenyurt Meclisi'ne Giremiyorum?'

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Haber : OKTAY YILDIRIM

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde konuşan, İBB ve Esenyurt Meclis üyesi Ertan Akbaba "Ben Esenyurt'un meclisine giremeyen bir meclis üyesi olarak şu anda huzurunuzdayım. Lakin şu anda İBB Meclis Üyesiyim buradayım ama Esenyurt Meclisi'ne giremiyorum. Bunu hangi hukuk mantığıyla izah edeceksiniz. Hangi hukuk kuralı bunu açıklar? Burada bulunuyorum, orada bulunmuyorum" dedi.

İBB Meclisi, 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Meclisi oturumunda yaşanan gerginlik sonrası gündem dışı konuşmalarda Esenyurt Meclis Üyesi Ertan Akbaba söz aldı. Akbaba konuşmasında şunları söyledi:

"Burada bulunuyorum orada bulunamıyorum"

"2014 yılında Esenyurta'a geldiler, Esenyurt'un kaderi değişti. Eğer bir kayyum atanacaksa AKP iktidarında eğitim öğretim alanlarını imara açtıkları için kayyum atanmalıydı. Esenyurt'un deprem toplanma alanlarını imara açtılar. Açtıkları bu imar sonucunda 40 bin tane konut mağduru yarattılar. Bu konut mağdurları adliyelere gittiler onların ahı vebali sizleri tutacaktır. Yarattıkları rant kaynakları cemaatlere, FETÖ Terör örgütlerine aktarıldı. Belediye tesislerine FETÖ Terör örgütü mensuplarının isimlerini verdiler. Esenyurt'u uyutrucu baronlarına teslim ettiler. 2019 yılında seçim meydanlarında Esenyurt'u kaybedersek Mekke'yi kaybederiz dediler. Bütün kutsal değerlerimizi kullandılar. Ben burada kimseyi ikna etmek için konuşmuyorum. Sandığı kurarız, iddialarımızı biz söyleriz, siz söylersiniz, o sandık zaten bir cevabını verir. Ben Esenyurt'un meclisine giremeyen bir meclis üyesi olarak şu anda huzurunuzdayım. Lakin şu anda İBB Meclis Üyesiyim buradayım ama Esenyurt Meclisi'ne giremiyorum. Bunu hangi hukuk mantığıyla izah edeceksiniz. Hangi hukuk kuralı bunu açıklar? Burada bulunuyorum, orada bulunmuyorum. Başkanlarım söyledi, yargı sopa olarak kullanılıyor. Esenyurt şu an çekilmez halde, Esenyurt kaos hakim tomaların akreplerin gölgesinde. Devlet geleneğimizi yok ettiler"