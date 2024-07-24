Esenyurt'ta 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Topkapı istikametinin Haramidere mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

24.07.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Topkapı istikametinin Haramidere mevkiinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 kara yolunun Topkapı istikametindeki trafik akışı normale döndü.

Sabah saatlerinde de Esenyurt'ta D-100 kara yolu Saadetdere mevkiinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazasına ilişkin ekiplerin çalışması tamamlandı.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yolun Edirne istikametinde oluşan trafik akışı da normale döndü.

Kaynak: AA

Esenyurt, trafik, Hastane, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:11:33. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 14 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement