Esenyurt'ta 14 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
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Esenyurt'ta 14 Katlı Binada Yangın

Esenyurt\'ta 14 Katlı Binada Yangın
23.07.2026 22:53
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Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında 13 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, yangın kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 14 katlı binadaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi 1022 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 13 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan sokak da yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 14 Katlı Binada Yangın - Son Dakika

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