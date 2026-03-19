Esenyurt'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla program düzenledi.
Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde "Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Esenyurt Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından tiyatral anlatımlı sahne ve dans gösterisi gerçekleştirildi.
Çanakkale Zaferi'ni sanatın etkili diliyle aktarmayı amaçlayan etkinlik, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
