Esenyurt\'ta 2 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düştü

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Esenyurt'ta 2 yaşındaki Recep Aybars Çelik, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Recep Aybars Çelik'in balkondan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.25'te Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. 3020 Sokak'ta kaldırıma çocuk düştü. Çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 yaşında olduğu öğrenilen Recep Aybars Çelik isimli çocuğun apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonundan düştüğü öğrenildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Çelik, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Çelik'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Öte yandan çocuğun düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun düştüğü ve çevredekilerin panikle yardıma koştuğu görülüyor.