Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Esenyurt\'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Esenyurt'ta bulunan bir sitedeki 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar tahliye edilmeye çalışılıyor. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı trafiğe kapatıldı.

31.08.2024 12:16
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Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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