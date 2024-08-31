Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, tahliye çalışmaları devam ediyor

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Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL)- Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada mahsur kalanların tahliye çalışması devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle 33 katlı binayı dumanlar sararken; itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalanların tahliyesi merdivenli sepetle yapılmaya devam ediliyor. İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.