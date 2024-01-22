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Esenyurt'ta 9 Kişiyi Bıçaklayan Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 9 Kişiyi Bıçaklayan Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı

Esenyurt'ta farklı bölgelerde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt\'ta 9 Kişiyi Bıçaklayan Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı
22.01.2024 - 17:05,
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Esenyurt'ta, 9 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin farklı bölgelerinde bıçakla dolaşan şüpheli, biri kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi yaraladı.

Yaralıların 8'i ihbar üzerine olay yerlerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, 1 yaralının tedavisi de ayakta tamamlandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si taburcu edilirken 6'sının tedavisi ise sürüyor.

Olay yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Esenyurt, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 9 Kişiyi Bıçaklayan Şüpheliyi Yakalamak İçin Polis Çalışma Başlattı - Son Dakika
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