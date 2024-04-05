Esenyurt'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, dün bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.A'yı birden fazla kez bıçaklayan S.A. olay yerinden kaçtı.
Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. kurtarılamadı.
Polis, çok sayıda suç kaydı olan zanlı S.A'yı bir süre sonra yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
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