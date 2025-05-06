Esenyurt'ta "Aile Zirvesi" düzenlendi

Esenyurt Belediyesince aile kurumunu güçlendirmek amacıyla "Aile Zirvesi" yapıldı.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvede, oturumlar, paneller ve atölye çalışmalarına katılan uzman isimler, aile yapısının korunmasına yönelik çözüm önerileri sundu.

Zirvede konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, son dönemlerde yaşanan küresel değişim ve dönüşümlerle aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Aksoy, doğurganlık hızının azaldığını, bunun bir tehdit olarak algılandığını, belediye olarak da bu konuyu vurgulamak istediklerini kaydetti.

Aksoy, belediye olarak aile kurumunu desteklemek amacıyla ihtiyaç sahiplerine gıda, çocuk bezi ve mama yardımında bulunulduğunu, yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti verildiğini anlatarak, yine kreşler, aşevleri, mesleki kurslar, kanser taramaları ve aile danışmanlığı gibi hizmetler yapıldığını kaydetti.