Esenyurt\'ta Alkollü Yolcu ile Taksici Arasında Kavga

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ESENYURT'ta taksici ile alkollü olduğu iddia edilen yolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşterinin 'güvenlik' diyerek yardım istediği kavgayı güvenlik görevlisi müdahale etmeden izlerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Akşemseddin Mahallesi Aşık Mahzuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü alkollü olduğu iddia edilen yolcuyu evine getirdi. Araçtan inmeyen yolcunun 'beni aldığın yere geri götür' demesi üzerine müşteriyle taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Büyüyerek sokağa taşan tartışma, tarafların birbirine hakaret etmesiyle tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taksi şoförünün yere yatırdığı müşterinin dakikalarca 'güvenlik' diyerek seslendiği duyulurken olay yerine gelen güvenlik görevlisinin olaya dakikalarca müdahale etmediği görüldü. Sokaktan geçen bir kişinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken kavga anını bir site sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.