Esenyurt\'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyor

Esenyurt'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolu'nda bulunan alt geçidi su bastı ve araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların ise çekici yardımıyla kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolu'nda bulunan alt geçidi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılıyor.
Kaynak: DHA
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