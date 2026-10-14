Esenyurt'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyor

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Esenyurt\'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyor
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Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolu'nda bulunan alt geçidi su bastı ve araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların ise çekici yardımıyla kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Esenyurt'ta Haramidere Bağlantı Yolu'nda bulunan alt geçidi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta alt geçidi su bastı, mahsur kalan araçlar çekiciyle kurtarılıyor - Son Dakika
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