Esenyurt'ta Araç Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Araç Yangını Korkuttu

Esenyurt\'ta Araç Yangını Korkuttu
14.06.2026 20:29
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Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç yandı, itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

ESENYURT TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Edirne meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Bunun üzerine H.B. aracını emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ufak çaplı patlamalarında yaşandığı yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Esenyurt, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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