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Esenyurt'ta Arızalanan Metrobüsteki Yolcular Tahliye Edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Arızalanan Metrobüsteki Yolcular Tahliye Edildi

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar çıkardı. Yolcuların tahliye edildiği metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınındaki boş alana alındı. Durakta bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu. Bu sırada durağa giren başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldi, ancak yolcu alarak seferine devam etti.

Esenyurt\'ta Arızalanan Metrobüsteki Yolcular Tahliye Edildi
29.12.2023 - 11:29,  Güncelleme: 11:30
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Esenyurt'ta, tekerleklerinden dumanlar çıkarak arızalanan metrobüsteki yolucular tahliye edildi.

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüsün Haramidere durağına geldiği sırada tekerleklerinden dumanlar yükseldi.

Durakta yolcuları tahliye edilen metrobüs, arızalandığı anlaşılınca durağın yakınında bulunan boş alana alındı.

Durakta, bekleyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bu sırada durağa yeni giriş yapan başka bir metrobüsün tekerleklerinden de dumanlar yükseldiği görüldü.

Duraktan yolcu alan bu metrobüs ise seferine devam etti.

Kaynak: AA
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